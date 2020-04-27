Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы минздрава

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять министра здравоохранения страны Алекса Азара. Об этом американский лидер написал в Twitter в воскресенье, 26 апреля.

По его мнению, СМИ знают об этом, но «отчаянно пытаются создать видимость хаоса и беспорядка в умах общественности».

«Сообщения о том, что я собираюсь уволить министра здравоохранения Алекса Азара — фейковые новости... Алекс отлично работает!» — сообщил Трамп.

Он добавил, что журналисты «ни разу не позвонили», чтобы узнать информацию о работе министра.

Ранее издания The Wall Street Journal и Politico сообщали, что администрация США может сменить министра здравоохранения Азара на фоне распространения коронавируса в стране.

По данным их источников, Азар на ранней стадии распространения инфекции в Соединенных Штатах допустил ряд просчетов в борьбе с коронавирусом, в частности, убеждал президента Трампа в том, что COVID-19 не представляет особой опасности для США.