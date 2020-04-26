Белый дом отрицает сообщения о замене главы минздрава США

Администрация США отрицает прошедшую в некоторых американских СМИ информацию о том, что готовится отставка министра здравоохранения Алекса Азара. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

Ранее The Wall Street Journal и Politico сообщили, что Трамп изучает список кандидатур для возможной замены Азара.

«Министерство здравоохранения под руководством министра Азара продолжает руководить рядом важнейших задач от президента... Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от общеправительственного реагирования на COVID-19», — приводит агентство слова Дира.

По мнению СМИ Азар допустил ряд просчетов в борьбе с коронавирусом, в частности, на ранней стадии распространения инфекции в Соединенных Штатах убеждал президента Дональда Трампа в том, что коронавирус не представляет особой опасности для США.

В качестве возможных кандидатур по мнению изданий на пост министра здравоохранения рассматриваются координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма и замминистра здравоохранения Эрик Харган.

По последним данным, за день числo новых зарегистрированных случаев заболевания достигло 36 188, что близко к показателям пятницы, умерли 1995 человек. Накануне число смертельныx случаев составило 3332, в четверг — 2139.