СМИ сообщили о намерении Трампа сменить главу минздрава

Министр здравоохранения США Алекс Азар может лишиться своего поста на фоне сложившейся ситуации с COVID-19 в стране. Об этом сообщают американские СМИ.

Азар допустил ряд просчетов в борьбе с коронавирусом, в частности, на ранней стадии распространения инфекции в Соединенных Штатах убеждал президента Дональда Трампа в том, что коронавирус не представляет особой опасности для США, сообщают источники изданий The Wall Street Journal и Politico.

В качестве возможных кандидатур на пост министра здравоохранения, возможно, рассматриваются координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма и замминистра здравоохранения Эрик Харган.

Представитель администрации США в комментарии журналистам назвал это сообщение «спекуляциями и домыслами».

В Соединенных Штатах за сутки умерли почти 2 тыс. инфицированных коронавирусом, сообщил в субботу, 25 апреля, Университет Джонса Хопкинса.

По его данным, за день числo новых зарегистрированных случаев заболевания достигло 36 188, что близко к показателям пятницы, умерли 1995 человек. Накануне число смертельныx случаев составило 3332, в четверг — 2139.