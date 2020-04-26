Акция «Рекорд Победы Удмуртии!» началась в Ижевске

В Ижевске проводится акция «Рекорд Победы Удмуртии!», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и 35 520 часов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Два исторических счетчика, количество дней и количество часов, будут пополняться спортивными победами горожан и приближать нас всех к Великой Победе. Счетчики остановятся при показателе 1418 подтягиваний на перекладине и 35 520 отжиманий от пола», — отметили власти. Участники должны опубликовать видео на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #РекордПобедыУдмуртии с точным количеством отжиманий или подтягиваний, которые удалось сделать, и лозунгом акции «Дорогие ветераны, ваша Победа в наших сердцах!».

Также необходимо передать эстафету двум друзьям, указав их в своем посте, отмечает ИА «Сусанин». Акция продлится до 10 мая.