«Русское Радио» даст старт большой акции «Путь Победы» в Парке «Патриот»

27 апреля в Парке «Патриот» «Русское Радио» даст старт масштабной гуманитарной и духовной акции «Путь Победы».

Большой концерт, который радиостанция организовывает совместно с Министерством обороны Российской Федерации, ознаменует начало цикла праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Старт акции состоится на территории Парка «Патриот» не случайно. Ведь именно в этой местности были остановлены армии фашисткой Германии, и началось контрнаступление советских войск. Здесь в ознаменование Великой Победы Министерство обороны строит Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 2020 году весь мир отмечает великий праздник: юбилей завершения Второй мировой и Великой Отечественной войны. В непростое время, выпавшее на праздничные для России дни, как никогда необходимо напомнить людям, как важны сплоченность и взаимовыручка, и что любую беду можно победить всем вместе. Праздничная акция «Русского Радио» «Путь Победы» призвана почтить память героев, отдать дань уважения всем участникам войны и, конечно, подарить зрителям хорошее настроение.

Большой праздничный концерт, который «Русское Радио» совместно с Министерством обороны Российской Федерации проводит 27 апреля в Парке «Патриот», пройдет при поддержке фондов Леонида Федуна: открытого акционерного общества «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития», интегрированного частного инвестиционного фонда «ИФД КапиталЪ», а также благотворительного фонда «Воскресение». В связи с запретом на проведение массовых мероприятий и заботой о здоровье граждан, выступление артистов пройдет без зрителей. И в то же время увидеть концерт смогут миллионы – телеверсию концерта покажет телеканал RU.TV.

В этот день на сцену выйдут Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Маршал, «Земляне», Денис Майданов, Валерия, Дима Билан, Маша Вебер, Queens, ЮрКисс, ВладиМир, Зара и другие артисты. Ведущим концерта выступит диджей «Русского Радио» Максим Привалов.

Для «Русского Радио» большая честь принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Грядущий юбилей имеет огромное духовное и эмоциональное значение. Задача «Русского Радио» – подарить слушателям в связи с 75-летием Победы настоящий праздник. И концерт 27 апреля станет первым в череде мероприятий, посвященных торжественной дате.