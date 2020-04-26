Епископ Железногорский и Льговский умер от COVID-19 в Курске

Епископ Железногорский и Льговский, у которого был подтвержден коронавирус нового типа, скончался в Курске. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойда.

«Владыка Вениамин скончался, это правда», — сказал он.

По предварительным данным, смерть наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией.

«Окончательное заключение о причинах смерти будет несколько позже», — сообщили агентству в пресс-службе администрации Курской области.

Священнослужитель на протяжении несколько суток находился в больнице имени Семашко, где у него был диагностирован коронавирус. Течение болезни было отягощено сопутствующими патологиями.

Епископ Вениамин (Королев) родился в 1965 году в Орловской области. В 1995 году окончил Орловский государственный институт искусства и культуры, в 2010 году — Курскую духовную семинарию. В октябре 1996 году поступил на послушание в Знаменский мужской монастырь города Курска. В июле 2012 года решением Священного синода избран епископом Железногорским и Льговским. В августе того же года возведен в сан архимандрита.

21 апреля умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин. Он был настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове в Москве.