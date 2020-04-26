Прямой эфир

Косачев прокомментировал смерть журналиста Кьезы

0
Фото: giuliettochiesa.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончавшийся в ночь на воскресенье итальянский журналист Джульетто Кьеза на протяжении многих лет отстаивал свои убеждения, был человеком удивительной силы духа и образцовой порядочности. Об этом написал на своей странице в Facebook 26 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам Косачева, итальянец на протяжении многих десятилетий отстаивал свои убеждения, «не уступая напору толпы и натиску властей». «Сохраняя совесть в себе и возвращая ее по мере возможности окружающим», — добавил сенатор.

«Нам будет вас не хватать, Джульетто. Вечная память и спасибо за всё», — отметил Косачев.

Ранее в этот же день о смерти журналиста сообщила его супруга Фьямметта Кукурния. По ее словам, у мужа ночью случился инфаркт, но медики не смогли его спасти.

Друг публициста, президент благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато рассказал, что Кьеза перенес операцию, после которой начались осложнения. Кроме того, он допустил связь смерти журналиста с коронавирусом.

Кьеза в 1980-е и 1990-е годы работал московским корреспондентом газет L'Unita и La Stampa. Позже писал статьи и мнения для российских изданий, в том числе для «Известий», писал книги, в том числе об СССР и России.

Журналист содействовал операции по освобождению российских журналистов Life News Марата Сайченко и Олега Сидякина из плена на Украине в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Умер журналист и писатель Александр Кабаков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020