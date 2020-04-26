Сроки окончания отопительного сезона назвали в Ульяновске

В Ульяновске отопительный сезон завершится 3 мая. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов.

По данным главы региона, подача тепла прекратится в многоквартирных домах всей Ульяновской области. 3 мая официально стартует подготовка к следующему отопительному сезону. Об этом пишет 1ul.ru.

Руководители муниципалитетов также должны обеспечить отсрочку гидравлических испытаний. По словам Морозова, отключение горячей воды необходимо проводить после завершения режима самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе было принято решение об отсрочке отключения центрального отопления из-за понижения температуры воздуха.