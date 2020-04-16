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Завершение отопительного сезона отложили в Ставрополе

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Власти Ставрополя приняли решение пока не отключать центральное отопление. Решение о прекращении теплоснабжения будет приниматься в зависимости от погодных условий.

По словам мэра города Андрея Джатдоева, отопительный сезон в Ставрополе будет продлен еще на несколько дней. Утром в регионе выпал снег. Кроме того, отключить отопление пока не позволяет температура воздуха, сообщает NewsTracker.

Ранее решение о продлении отопительного сезона приняли в Ростове-на-Дону. Согласно прогнозам, в ближайшие дни в городе возможны заморозки. Специалисты уточняют, что отключение отопления производится при условиях, когда в течение пяти дней среднесуточная температура выше +8 градусов.

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