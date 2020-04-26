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Мать и трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

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В Алтайском крае в результате пожара погибли трое детей и их мать. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

Огонь охватил частный жилой дом в селе Маралиха. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. После тушения пожарные обнаружили тело 34-летней женщины, ее сыновей 7 и 16 лет, а также двухлетней дочери. Об этом сообщает altapress.ru.

В правоохранительных органах уточнили, что семья состояла на учете как неблагополучная. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее сообщалось, что в Архангельской области при пожаре в частном доме погибли мальчики двух и семи лет. Двух девочек шести и девяти лет удалось спасти через окно. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем семилетнего мальчика. За день до трагедии ребенок уже поджигал предметы в доме.

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