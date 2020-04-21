Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Архангельской области

В Котласском районе Архангельской области при пожаре в частном доме погибли два мальчика в возрасте 2,5 года и семи лет. Двум девочкам шести и девяти лет удалось спастись через окно.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе регионального СУ СКР, пожар возник в ночь на вторник, 21 апреля. Родители детей ночевали в бане, когда их разбудила старшая дочь и рассказала о возгорании в доме.

Сейчас девочка находится в реанимации. У нее диагностировано отравление угарным газом и множественные резаные раны рук и ног.

По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем семилетнего мальчика. Удалось выяснить, что днем ранее ребенок уже поджигал в доме некоторые предметы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначен ряд экспертиз.

Ранее 21 апреля сообщалось, что причиной большинства пожаров в России оказываются непотушенные сигареты. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева, второе место занимает неправильная эксплуатация печей в частных домах, третье — неисправность электроприборов.