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В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с этой инфекцией в воскресенье, 26 апреля.

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«Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» заражение вирусом подтверждено у жителей Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Ачитского городского округа, Новой Ляли, Режа, Серова и Артемовского», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 26 апреля всего в регионе зарегистрировано 395 случаев коронавируса. 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 72 — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Вылечились и выписались из медучреждений 88 человек.

Посмертно COVID-19 выявили у 54-летнего пациента из Красноуфимска, который умер от пневмонии.

В 83 субъектах России за сутки подтвердился 6361 новый случай заражения. Всего по странек число инфицированных достигло 80 949.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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