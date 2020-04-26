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В КПРФ заявили об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В партии КПРФ пока не зарегистрировано новых случаев обнаружения COVID-19. Об этом заявил «РИА Новости» зампред фракции Юрий Афонин в воскресенье, 26 апреля.

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«Вы знаете, что и [депутаты Госдумы от КПРФ] Дмитрий Новиков, и Леонид Калашников в последний раз на заседании Госдумы были 14-го числа. Когда уже было 17-е число, их не было на заседании», — сказал Афонин, добавив, что больше заседаний у политсилы не было.

По его словам, фактически за эти выходные дни с момента последнего посещения думы никаких новых случаев коронавируса не было. «И верю, надеюсь, что не будет», — сказал он.

Парламентарий отметил, что 27 апреля будет 14 дней с момента контактирования Калашникова и Новикова с заразившимися.

Афонин считает, что его коллеги вели себя осторожно, придерживались мер безопасности.

Накануне о воспалении легких, вызванном коронавирусом, заявил депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников. Он отмечал, что заразился от своего водителя и сейчас лечится в больнице. Контактировавших с ним лиц отправили на карантин.

В этот же день стало известно о госпитализации первого заместителя председателя думского комитета по международным делам Дмитрия Новикова с подозрением на коронавирус.

В управлении делами президента России рассказали, что автомобили, на которых ездили депутаты, изымают из использования и направляют на полную дезинфекцию.

квПо данным оперштаба на 26 апреля, в 85 субъектах России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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