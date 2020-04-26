В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с коронавирусом

Все пациенты, у которых был обнаружен коронавирус, вылечились и выписаны из больниц китайского Уханя, откуда началось распространение инфекции. Об этом сообщил представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн 26 апреля.

«Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», — цитирует его «РИА Новости».

В начале апреля китайские власти начали открывать границы Уханя после карантина, который был введен еще в январе. Так, 8 апреля было восстановлено железнодорожное и авиасообщение. К привычной жизни начали возвращаться и местные жители. В частности, горожане стали активно подавать заявления на регистрацию брака.

Именно в Ухане в декабре 2019 года выявили нулевого пациента, который заразился SARS-CoV-2. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. По данным Worldometer на 26 апреля, в Китае коронавирус обнаружен у свыше 82 тыс. человек, скончались 4,6 тыс. человек.

Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире зафиксировано свыше 2,9 млн случаев заболевания COVID-19, скончались 203 тыс. человек.