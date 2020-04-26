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В Абхазии зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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В Абхазии зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом, скончалась женщина 1925 года рождения. Об этом сообщили в республиканском оперштабе по COVID-19 26 апреля.

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«Диагноз COVID-19 был поставлен еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния», — говорится в сообщении.

В результате коронавирус вызвал обострение и осложнение имевшихся у пациентки хронических заболеваний — гипертонической болезни и хронической почечной недостаточности. Состояние 95-летней женщины «постоянно оставалось тяжелым», утром 26 апреля она скончалась в Гудаутском госпитале.

По состоянию на 26 апреля в Абхазии коронавирус обнаружен у трех человек, один из которых вылечился, еще один находится на лечении. На фоне пандемии Сухум принял решение закрыть границу с Россией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 26 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен более чем у 2,9 млн человек, скончались 203 тыс. человек.

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