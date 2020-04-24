Бывший президент Абхазии стал премьер-министром страны

Новым премьер-министром Абхазии стал бывший глава страны Александр Анкваб. Правительство республики, в свою очередь, ушло в отставку после вступления в должность новоизбранного президента страны Аслана Бжании. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает «РИА Новости».

Согласно законодательству, новый состав кабмина должен быть сформирован в течение трех месяцев. Сообщается, что Анкваб заявил, ему на это потребуется максимум 1,5 месяца.

О своих планах назначить бывшего главу страны Анкваба на должность премьера нынешний президент сообщал еще 24 марта.

Лидер абхазской оппозиции Бжания победил на повторных президентских выборах, которые состоялись 22 марта. Он выиграл с результатом в 56% голосов. На втором месте оказался бывший министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба с 35,40% голосов, на третьем — экс-министр внутренних дел республики Леонид Дзяпшба, который набрал 2% на голосовании.

Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента, прошедших в сентябре 2019 года, в которых победил Рауль Хаджимба. Отмена результатов голосования произошла на фоне акций протеста оппозиции в январе 2020 года. Тогда протестующие выломали дверь здания администрации президента, пытаясь проникнуть внутрь с требованием признать результаты выборов недействительными.

На фоне протестов Хаджимба объявил 12 января, что покидает пост лидера страны. Он работал на этой должности с 2014 года.