Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 км в Арктике

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в истории выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тыс. м в арктических условиях. Об этом сообщили в Минобороны 26 апреля.

Десантирование было произведено в районе архипелага Земля Франца-Иосифа с самолетов Ил-76. Военнослужащие использовали парашютные системы специального назначения нового поколения, индивидуальное кислородное оборудование и специальное снаряжение и обмундирование в экстремальных условиях Арктики.

За ходом выполнения задачи наблюдал замглавы ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Подобные учения мы будем проводить ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения», — цитирует Евкурова «РИА Новости».

Задача была выполнена по прямому поручению министра обороны Сергея Шойгу. Высотный прыжок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ, отмечает ТАСС.