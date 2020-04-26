Вера Брежнева посвятила песню российским врачам

Певица Вера Брежнева решила поблагодарить медиков, продавцов, курьеров и представителей других профессий, кто в условиях изоляции трудится на благо россиян.

Исполнительница выложила в Instagram видео, где в домашних условиях исполняет песню «Я знаю пароль» под аккомпанемент своего мужа Константина Меладзе.

«Сейчас всем нужна поддержка, особенно тем людям, которые работают на передовой. С огромной благодарностью от всей нашей семьи хотим подарить вам эту песню», – сказала певица.

В Орле 20 апреля деятели культуры запустили песенный флешмоб в поддержку медицинских работников, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Они адресовали врачам музыкальный подарок.

В акции приняли участие 18 человек. Они спели песню «Люди в белых халатах» Эдуарда Колмановского и Льва Ошанина.