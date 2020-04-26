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Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы

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Фото: РЕН ТВ
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Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Несмотря на режим самоизоляции, который действует на территории России в связи с распространением коронавируса, десятки людей собрались на улице и устроили танцы под громкую музыку.

Видео случившегося было опубликовано в социальной сети «Вконтакте», где сообщается, что уже несколько дней некий DJ Олег устраивает дискотеки в ЖК «Бутово парк 2». Там же отмечается, что «танцпол» постоянно переполнен, а от желающих нет отбоя.

19 апреля сообщалось, что бразильские полузащитники ФК «Краснодар» Вандерсон и Кайо Панталеан вместе с друзьями устроили алкогольную вечеринку на карантине во время пандемии коронавируса.

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