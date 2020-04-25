В Госдуме рассказали о шаге к потеплению отношений России и США

Совместное заявление президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа можно рассматривать как шаг к потеплению отношений между Россией и США. Об этом рассказал «РИА Новости» зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

«Это заявление очень символично. Если вернуться к истории, мы вспомним, какие заявления были у стран-победительниц, отношения и Америки, и Великобритании к Советскому Союзу. И сегодня, возвращаясь к тем великим историческим событиям, нельзя забывать те факты и те возможности, которые сулит совместное сотрудничество, совместные усилия, совместная борьба», — заявил Чепа.

По его словам, только в общих интересах стран и всего мира можно добиваться больших достижений.

Ранее 25 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В документе отмечается, что это «кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года».