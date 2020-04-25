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Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России

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Фото: РИА Новости/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.

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В частности, глава государства наградил орденами и медалями медработников за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, он присвоил 15 медикам почетные звания «заслуженный врач России».

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Рысева Александра Васильевича — заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе», — говорится в одном из пунктов указа.

Кроме того, например, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Дмитрий Долженко — заведующий отделением краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» Алтайского края.

С апреля по распоряжению Путина в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Также для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

Тогда же Путин поблагодарил врачей и волонтеров за работу на фоне распространения коронавируса. Российский лидер признал, что в настоящее время медработникам приходится очень непросто, однако медики продолжают держать оборону от эпидемии.

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