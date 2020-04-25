На Украине завершились предварительные испытания РСЗО «Ольха-М»

Предварительные испытания ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» завершились на Украине. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

«Хорошие новости от украинских военных конструкторов: ДККБ «Луч» сегодня удачными запусками завершило предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М». Дистанция и радиус поражения целей соответствовали всем поставленным тактико-техническим задачам. Дальность полета ракеты составила более 110 километров», — написал Данилов.

Он отметил, что огневые испытания проводились на полигоне под Одессой.

Данилов убежден, что с принятием данной системы на вооружение ВС Украины, «Ольха-М» будет самой мощной по дальности поражения боевой установкой сухопутного базирования.

На прошлой неделе директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что ракеты«Ольха», для которых его предприятие производит топливо, способны нанести удар по России.

Вместе с тем, российский сенатор Сергей Цеков отметил, что подобные заявления говорят о том, что на Украине не способны объективно оценивать ситуацию и не в состоянии прийти к нормальным переговорам.

В то же время, источники «Известий» в Минобороны РФ заверили, что угрозы украинской стороны об ударе по важным российским объектам невозможно реализовать на практике.