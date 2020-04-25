Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) в пострадавших отраслях, следует из постановления правительства.

Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев, после чего бизнес сможет производить выплаты в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП, указали в кабмине.