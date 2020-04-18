Правительство расширило список пострадавших от пандемии отраслей
Правительство России расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В список включена торговля одеждой, обувью и автомобилями. Предприниматели получат от государства адресную помощь. Российские музеи также вошли в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Правительство России расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В список включена торговля одеждой, обувью и автомобилями. Предприниматели получат от государства адресную помощь. Российские музеи также вошли в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.