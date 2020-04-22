Банки выдали бизнесу кредитов на 4 млрд рублей

Банки выдали малому и микробизнесу зарплатных кредитов со ставкой в 0% на сумму около 4 млрд. рублей, сообщили в Минэкономразвития. По условия госпрограммы компании по 1 октября могут взять заём на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка составит 0%, а затем вырастет до 4%. В льготной программе уже приняли участие 17 финансовых организаций. Обработано более 1,8 тыс. заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости.