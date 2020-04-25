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Второй массовый субботник состоялся в одном из городов на Сахалине

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Жители города Анива Сахалинской области начали выходить на субботники по уборке территории. Вторая массовая уборка города состоялась 24 апреля.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Анивского городского района, анивчане провели уборку около всех домов культуры, библиотек, школ, детских садов. Особое внимание уделили скверу Победы и мемориальному комплексу.

Первый субботник состоялся 18 апреля. Отмечается, что тогда к сотрудникам районной администрации присоединились лишь некоторые подведомственные организации. Во время второй массовой уборки не участвующих просто не было.

Ранее сообщалось, что с 22 апреля месячник санитарной уборки стартовал в Южно-Сахалинске. Приводить улицы в порядок будут дорожные службы, сотрудники правительства Сахалинской области и администрации Южно-Сахалинска.

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