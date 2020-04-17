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Месячник чистоты стартует в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске с 22 апреля начнется месячник санитарной уборки города. «Чистые» дни недели будут организованы каждую среду и пятницу.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, приводить улицы в порядок будут дорожные службы, сотрудники правительства Сахалинской области и администрации Южно-Сахалинска. Они должны провести работы по рыхлению снега и уборке мусора.

Собственники зданий и учреждений также обязаны навести чистоту. Такие же рекомендации даны владельцам частных домов, дач, гаражей, огородных и садовых участков. Следить за исполнением требований будет департамент общественной безопасности и контроля.

При этом организаторы уборок должны учесть необходимые меры безопасности и предоставить участникам индивидуальные средства защиты.

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