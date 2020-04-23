Жителей Самарской области не будут привлекать к субботникам

В Самарской области субботники проводятся силами коммунальных организаций. Местных жителей к массовой уборке привлекать не будут.

По данным администраций Самары и Тольятти, коммунальные службы ведут уборку территорий. Из-за действия режима самоизоляции массовое участие горожан в субботниках не предусмотрено. Однако власти заверили, что жители региона могут облагородить территории возле своих подъездов. В таком случае гражданам помогут с инвентарем и средствами индивидуальной защиты пишет НИА «Самара».

Самарцам также напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции в случае проведения субботника возле подъезда.

Общегородской субботник в Самаре планировался 25 апреля, напоминает kp.ru.