Прямой эфир

Почти 150 укусов клещей зафиксировали в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала сезона активности клещей в Омской области зарегистрировано 148 пострадавших. Случаев заражения энцефалитом пока не выявлено.

По данным Роспотребнадзора, текущая активность клещей соответствует показателям 2019 года. В больницы обратились 148 человек, среди которых 69 детей. В лаборатории передано на исследование 120 клещей. Вирус энцефалита, боррелии и возбудители гранулоцитарного анаплазмоза у них не выявлены. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Жителям региона напоминают о правилах безопасности. При выходе на природу необходимо выбирать одежду, максимально закрывающую кожу. Брюки стоит заправлять в сапоги и носки. На голове предпочтительно носить шлем-капюшон. Для обработки одежды стоит использовать акарицидные репеллентные средства. Не рекомендуется заносить домой свежесорванные цветы или ветки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число пострадавших от клещей в Томской области увеличилось в 10 раз
Почти 200 жителей Приморья пострадали от укусов клещей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020