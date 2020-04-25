Почти 150 укусов клещей зафиксировали в Омской области

С начала сезона активности клещей в Омской области зарегистрировано 148 пострадавших. Случаев заражения энцефалитом пока не выявлено.

По данным Роспотребнадзора, текущая активность клещей соответствует показателям 2019 года. В больницы обратились 148 человек, среди которых 69 детей. В лаборатории передано на исследование 120 клещей. Вирус энцефалита, боррелии и возбудители гранулоцитарного анаплазмоза у них не выявлены. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Жителям региона напоминают о правилах безопасности. При выходе на природу необходимо выбирать одежду, максимально закрывающую кожу. Брюки стоит заправлять в сапоги и носки. На голове предпочтительно носить шлем-капюшон. Для обработки одежды стоит использовать акарицидные репеллентные средства. Не рекомендуется заносить домой свежесорванные цветы или ветки.