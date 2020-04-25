Трое в масках украли банкомат из магазина на Урале за 20 секунд

В Свердловской области злоумышленники в масках похитили из продуктового магазина в селе Косулино банкомат. На преступление грабителям потребовались всего 20 секунд.

«Кража была совершена при помощи троса и автомобиля с заклеенными номерами. Банкомат злоумышленники увезли в неизвестном направлении вместе с хранившимися в нем денежными средствами», — цитирует руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых ИА «Ура.ру».

По его словам, местный житель позже обнаружил банкомат в лесопарковой зоне. Сумма ущерба устанавливается.

По предварительным данным, грабителям грозит уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

20 апреля сообщалось, что неизвестный взломал банкомат на юго-западе Москвы, после чего скрылся. Инцидент произошел в ночное время на Ленинском проспекте.