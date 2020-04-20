В Москве неизвестный взломал банкомат

Неизвестный взломал банкомат на юго-западе Москвы и скрылся. Об этом 20 апреля агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 19 апреля на Ленинском проспекте. По данным оперативников, злоумышленник вошел в зону банкоматов и неустановленным способом взломал верхнюю часть одного из устройств. После этого он скрылся с места происшествия.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливается материальный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

10 апреля сообщалось, что неизвестный пытался вскрыть банкомат в Царицыно. Мужчина в маске пытался вскрыть банкомат неустановленным предметом, но не довел дело до конца и скрылся.