Задержаны подозреваемые в краже 2 млн рублей из банкомата под Рязанью

В Рязанской области полицейские задержали подозреваемых в подрыве банкомата и краже 2 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано в понедельник, 23 марта, на сайте регионального управления МВД.

В октябре 2019 года в селе Путятино Рязанской области злоумышленники попытались взорвать банкомат в помещении кредитной организации и украсть деньги, но испугались сигнализации и убежали.

«Затем 31 декабря прошлого года взломщики в том же селе, разбив окно супермаркета, проникли внутрь, взорвали банкомат газовой смесью и похитили более 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Одного из подозреваемых задержали в столичном аэропорту Внуково по возвращению из Таиланда, другого — в Коломне, остальных — в Тульской области.

Ранее, в феврале стало известно, что в Краснодарском крае сотрудники полиции задержали инкассаторов, подозреваемых в краже денег из банкоматов.

В полицию обратился руководитель кредитной организации, обнаруживший в ходе ревизии нехватку 160 тыс.руб. Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения в помещении и в банкоматах. Было установлено, что сумма в размере 160 тыс. рублей пропала во время инкассации.