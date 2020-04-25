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В России за сутки от коронавируса умерли 66 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России за минувшие сутки скончались 66 пациентов от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу и контролю ситуации с этой инфекцией в субботу, 25 апреля.

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Общее число летальных исходов в стране достигло 681.

Накануне Роспотребнадзор сообщал, что в России более 161 тыс. человек остаются под наблюдением из-за подозрения на коронавирус. В стране провели более 2,5 млн тестов на эту инфекцию. За последние сутки сделали 150 тыс. тестов.

Эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, началась в декабре в городе Ухань в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным Worldometer на 25 апреля, число зараженных в мире превысило 2,8 млн человек, из них более 197 тыс. умерли, свыше 807 тыс. пациентов вылечились.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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