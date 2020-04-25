Прямой эфир
Сюжет:

Сотрудник столичной скорой рассказал о перенесенном коронавирусе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник одной из бригад московской скорой помощи дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал, как он переболел коронавирусной инфекцией.

Найти и обезвредить: в России началось экспресс-тестирование на COVID-19
Регионы получат свыше 2 млн скрининг-систем для ускоренной проверки на коронавирус

По словам медика, вначале у него были симптомы обычной простуды; температура до 38 градусов, кашель, упадок сил. Он взял больничный и неделю лечился дома. Через несколько дней мужчина стал испытывать затруднения с дыханием и из-за отсутствия положительной динамики спустя неделю поехал в больницу.

Там ему сделали компьютерную томографию и обнаружили двустороннюю пневмонию.

«Тест мне сделали еще 5 апреля, он дал отрицательный результат. Его взяли в первый день, как только я вызвал участкового терапевта. В больнице, в приемном отделении, у меня взяли мазки, они оказались уже положительными. Все мазки делают в течение трех дней. Стали капать антибиотики, сразу полегчало», — отметил сотрудник скорой.

Мужчина был госпитализирован в Коммунарку и провел там пять дней.

«Если учесть, что легкие были повреждены вирусом практически полностью, «подняли» меня быстро. Возможно, сказалось и то, что молодые и здоровые коронавирус переносят лучше, а также лучше реагируют на антибиотики», - рассказал медик.

При этом сотрудник скорой затруднился сказать, где мог заразиться вирусом. Он предполагает, что возможно это случилось во время поездок в общественном транспорте. На работе он, как и все сотрудники, надевал спецодежду, защитный комбинезон, перчатки, респиратор и очки.

На данный момент мужчина находится дома в изоляции, у него дважды брали мазки, он ждет повторного подтверждения об отсутствии коронавируса.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

Инфографика

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инфекционисты рассказали о возможном выходе на плато в России
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020