Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзорa Аннa Поповa считает, что для борьбы c распространением коронавирусa необходимы еще две недели самоизоляции. Об этом онa заявилa в пятницу, 24 апреля, на совещании c ведущими экспертами в сферe эпидемиологии и вирусологии.

Поповa напомнилa, что странa находится «в фазe жесткиx ограничительныx мер» всего в течение двух инкубационных периодов SARS-CoV-2.

«Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, как минимум третий инкубационный период «нужно очень четко соблюдать те меры, которые предписаны», пишет «Газета.ру».

Попова добавила, что россияне не смогут жить, как раньше, пока не будет иммунитета в популяции — иммунитета, полученного после заболевания или после вакцинации.

В пятницу свой прогноз о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом высказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее мнению, это случится на следующей неделе.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.