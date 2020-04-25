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Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в эфире НСН слова президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус погибает от воздействия солнечного света.

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По его словам, американский лидер был прав в своем высказывании. Онищенко отметил, что по этой причине летом нет вируса гриппа, так как самое главное — это тепло и ультрафиолет. Также зампред отметил, что из-за этого и существуют рекомендации проводить ультрафиолетовую дезинфекцию в закрытых помещениях. Она помогает убить вирус.

23 апреля Дональд Трамп предложил оригинальный способ борьбы с коронавирусом. На брифинге в Белом доме он заявил журналистам, что коронавирус моментально погибает от прямого солнечного света.

Также американский лидер пояснил, что ученые получают всё больше информации о COVID-19. По его словам, в докладе исследователей говорится, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде, чем в теплой и влажной.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 24 апреля с начала пандемии в мире зарегистрировано более 2,7 млн заболевших коронавирусом. Умерло свыше 194 тыс. человек.

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