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Российские и немецкие ученые обменялись опытом борьбы с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Российские ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и немецкие ученые Института Роберта Коха в формате видеоконференции обменялись опытом борьбы с коронавирусной инфекцией и обсудили вопросы эпидемиологической безопасности. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Отмечается, что совместная телеконференция стала новым этапом двустороннего сотрудничества для решения актуальных вопросов здравоохранения и эпидемиологического контроля в рамках российско-немецкой платформы по медицине.

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Специалисты обсудили опыт в организации диагностики и мониторинга COVID-19, а также подходы России и Германии к организации противоэпидемических мероприятий. Участники конференции отметили, что их сотрудничество должно помочь миру в борьбе с пандемией коронавируса.

Также сообщается, что ученые двух стран наметили дальнейшие пути сотрудничества, в том числе в ближайшее время российские специалисты передадут в немецкий институт образцы произведенных Роспотребнадзором тест-систем на выявление заболевания. Обмениваться информацией ученые решили раз в месяц в формате видеоконференций.

Ранее 25 апреля группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном пришла к выводу о том, что люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.

23 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эпидемия коронавируса стала серьезнейшим вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 24 апреля с начала пандемии в мире зарегистрировано более 2,7 млн заболевших коронавирусом. Умерло свыше 194 тыс. человек.

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