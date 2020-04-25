Считавшаяся мертвой жительница Эквадора пришла в себя и попросила забрать ее домой

Жительница Эквадора, которую родственники считали умершей, пришла в сознание в больнице города Гуаякиль и попросила забрать ее домой. Об этом сообщает местная газета El Comercio.

По данным издания, 27 марта у 74-летней Альбы Марури Гранды поднялась температура до 42 градусов и наблюдались проблемы с дыханием. Женщина была без сознания, когда ее имя перепутали и сообщили семье о ее смерти.

Восемь дней спустя родственники кремировали якобы ее останки. Семья провела почти месяц с прахом другого человека в ожидании возможности погребения, когда в Эквадоре пройдет чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Однако 23 апреля Гранда пришла в сознание, позвонила сестре и попросила забрать ее домой.

Теперь семья женщины хочет, чтобы больница возместила $2 тыс., которые были потрачены на похоронные услуги и кремацию.

В конце марта сообщалось, что власти Гуаякиля, где было зафиксировано самое большое в Эквадоре число заражений коронавирусом, рассматривают возможность захоронения жертв COVID-19 в братской могиле.