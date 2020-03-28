В Эквадоре задумали хоронить жертв коронавируса в братской могиле

Власти крупнейшего города Эквадора — Гуаякиля, где на данный момент зафиксировано самое большое в стране число заражений коронавирусом, рассматривают возможность захоронения жертв COVID-19 в братской могиле. Об этом 27 марта в эфире телеканала Ecuavisa сообщил глава одного из департаментов мэрии Густаво Суньига.

По его словам, на одном из кладбищ будет выбрана подходящая площадка, предварительно рассчитанная на 300 погибших. При необходимости вместимость можно будет увеличить. Как только могила будет заполнена, на ее месте планируют построить мавзолей, чтобы почтить память погибших.

Данная инициатива связана с тем, что многие жители страны не могут позволить себе похоронить близких из-за тяжелого финансового положения. Отмечается, что в Гуаякиле сейчас проживает 71% от числа всех инфицированных в стране.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс. В Эквадоре инфицированы более 1,6 тыс. человек, умер 41 пациент.