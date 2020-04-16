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В Эквадоре пожарный сыграл на трубе для людей на карантине

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Фото: youtube.com/Jewish Entertainment Media
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Пожарный в Эквадоре устроил концерт для жителей, находящихся дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Ролик появился на YouTube-канале Jewish Entertainment Media.

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Сотрудник пожарной бригады столицы Эквадора Кито Луис Куимбита поднялся на пожарной лестнице на высоту 20 м и оттуда исполнял музыкальные произведения на трубе.

Местные жители слушали пожарного-музыканта из открытых окон и снимали на видео, пишет сайт kp.ru.

«Я являюсь членом пожарной бригады, и мы пытаемся найти способ, как сделать так, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, показать им, что пожарные — их друзья, что мы можем общаться с ними с помощью музыки», — приводит слова Куимбита «Федеральное агентство новостей».

По данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2 108 897 случаев заболевания, умерли почти 137 тыс. человек, вылечились более 526 тыс. В Эквадоре инфицированы более 7,8 тыс. человек, умерли 388 пациентов.

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