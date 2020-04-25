Майк Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности

Абсолютный экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон хочет помочь бездомным и наркозависимым и для этого собирается вернуться на ринг.

53-летний боксер заявил, что планирует провести несколько показательных боев и набрать форму.

«Я хочу отправиться в спортзал, чтобы обрести форму, которая позволит провести несколько выставочных трех- или четырехраундовых благотворительных поединков. Заработать денег, помочь бездомным и наркозависимым», — приводит слова Тайсона Daily Mail.

Тайсон за свою профессиональную карьеру провел 58 боев, из них 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися. Последний бой боксер провел летом 2005 года.

Сейчас Майк Тайсон ведет программу «Безопасная дистанция», в конце марта у него в гостях (в формате видеоконференции) был глава UFC, Дэйна Уайт. Вместе они обсудили возможность проведения турниров UFC в условиях пандемии коронавируса.