Удар по мячу: как бизнес поддерживает российский футбол

Госкорпорация ВЭБ.РФ стала основным владельцем футбольного клуба ЦСКА. Она получила 77,6% его акций. Это позволило армейцам полностью погасить долги перед ВЭБом в непростой экономической ситуации. Остальные футбольные клубы тоже испытывают на себе влияние эпидемии коронавируса. Чемпионаты отложены, матчи отменены, приостановлены спонсорские контракты и продажи билетов и мерча. Правительство не намерено помогать профессиональному спорту, поэтому в условиях кризиса футболистов и клубы стремятся поддержать предприниматели. Как именно — в материале «Известий».

«Сверху» не помогут

10 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил на онлайн-конференции, что правительство не будет поддерживать профессиональные спортивные клубы во время эпидемии коронавируса.

— Министерство спорта не может взять на себя те обязательства, которые не являются и не были зоной нашей ответственности, как финансирование профессионального спорта. Мы знаем, что некоторые регионы направляли средства на поддержку своих спортивных клубов. Но как следствие кризиса, происходит пересмотр приоритетов. Руководители регионов прежде всего должны защитить тех людей, для которых спорт не является профессией как получения прибыли. Основной задачей любого профессионального клуба является привлечение прибыли, — сказал глава ведомства.

Тем временем профессиональный спорт испытывает серьезные трудности на фоне пандемии. Эпидемия, в частности, сильно ударила по футболу. Национальные чемпионаты в большинстве стран отложены, финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы тоже перенесли. «Евро-2020» в итоге пройдет в 2021 году.

Всё это — огромные финансовые потери для клубов. По словам официального представителя Ла Лиги в России Даниэля Серехидо, европейские чемпионаты могут не досчитаться примерно €7,5 млрд.

— Это сумма потери в случае незавершения соревнований. Это общая проблема, которая затрагивает все лиги, поэтому мы должны работать вместе и координировать свои действия. Мы находимся в ситуации полной неопределенности. На самом деле никто не знает, что произойдет в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Но я уверен, что ситуация скоро начнет стабилизироваться, прежде всего в экономике, и это поможет клубам избежать серьезных финансовых проблем, — пояснил он.

Отечественным клубам тоже приходится непросто. Матчи Российской премьер-лиги и Кубка России не завершены, билеты на них не продаются. В этой ситуации остается рассчитывать на владельцев клубов.

Поддержка бизнеса

Пока вложения российских предпринимателей в футбол — скорее меценатство, чем инвестиции. Большой прибыли от клубов ожидать не приходится — не только сейчас, в условиях эпидемии, но и вообще. Но некоторые владельцы стремятся вывести свои команды на самоокупаемость и выстраивать экономические процессы по принципам бизнеса.

Так поступает сооснователь сети FixPrice и футболист в прошлом Сергей Ломакин. В 2015 году он создал в Москве детско-юношескую спортивную академию, а в 2019-м его ФК «Родина» дебютировал во втором дивизионе с профессиональной командой.

Первые два года становления команды ее финансирует Ломакин, а затем клуб должен выйти на самоокупаемость. «Родина» обходится предпринимателю примерно в 30–35 миллионов рублей в год — такой же бюджет у его академии.

Под патронажем бизнесмена сразу несколько успешных профессиональных клубов. Его задача – превратить их в привлекательные финансовые активы, как, например, «Челси» и «Арсенал». Опыт у Ломакина есть: он несколько лет спонсирует ФК «Рига», ставший чемпионом Латвии в прошлом сезоне и почти попавший в групповой этап Лиги Европы.

— Мы даем молодым игрокам шанс зарекомендовать себя в турнире, на который обращает внимание и пресса, и клубы высшего ранга. Наша задача — индивидуальное развитие футболистов, чтобы в конечном итоге росла их собственная капитализация. Если поступит достойное предложение, мы сможем еще и заработать на продаже игрока, но сейчас это не является первоочередной целью, — сказал директор по маркетингу «Родины» Андрей Гарштя.

Другой пример поддержки профессионального спорта — основатель «Магнита» и создатель ФК «Краснодар» Сергей Галицкий, который сейчас владеет 67% клуба. Основанный в 2008 году, «Краснодар» уже в 2011-м играл в Премьер-лиге. Предприниматель тоже стремится выращивать кадры: он создал в кубанской столице футбольную академию, вложив в развитие детского спорта около $60 млн. Еще около 20 млрд рублей Галицкий потратил на строительство тренировочной базы и клубного стадиона. В то же время бизнесмен не рассчитывает на прибыль с клуба, для него это скорее стимул для зарабатывания денег.

Много вкладывает в российский футбол и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Всего он потратил на него более $2 млрд. В 2003 году предприниматель приобрел московский «Спартак», когда тот был почти банкротом. Вскоре клуб обзавелся современным стадионом, академией и тренировочной базой. По словам Федуна, «Спартак» мог бы выйти и на самоокупаемость, если бы не кризисы 2008 и 2014 годов.