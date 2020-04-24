UFC огласила место и дату боя Фергюсона против Гэтжи

Бой за временный чемпионский титул в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи пройдет 9 мая в городе Джексонвилле, штат Флорида. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает официальный сайт Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я не могу дождаться, чтобы устроить несколько отличных боев для фанатов. Я хочу поблагодарить мэра [Ленни] Карри, VyStar Veterans Memorial Arena и исполнительного директора комиссии по боксу штата Флорида Патрика Каннингема за то, что они предоставили нам такую возможность», — сказал президент UFC Дана Уайт.

В свою очередь, Каннингем подтвердил, что их комиссия действительно санкционировала бои, которые пройдут 9, 13 и 16 мая. Вместе с тем все мероприятия будут закрыты для публики и пройдут при участии только необходимого персонала.

«Будут введены протоколы по охране здоровья и безопасности для обеспечения безопасности и благополучия всех людей, которые помогают сделать эти события возможными», — добавил Каннингем.

В предварительном карде боя Фергюсон–Гэтжи состоится поединок между российским бойцом смешанного стиля Алексеем Олейником и бразильцем Фабрисиу Вердумом, который должен был пройти на турнире UFC в Бразилии.

Турнир UFC 249 в США был отменен из-за эпидемии коронавируса. Изначально поединок между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. 1 апреля российский боец заявил, что не сможет присутствовать на поединке из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса. Это была пятая попытка свести их в октагоне. Вместо Хабиба руководство UFC определило Джастина Гэтжи новым соперником Фергюсона.

Позднее президент UFC Дана Уайт объявил, что Фергюсон и Гэтжи смогут оспорить титул временного чемпиона на турнире лиги 9 мая на так называемом бойцовском острове.

В свою очередь, Нурмагомедов написал в своих социальных сетях, что его бой с Фергюсоном состоится в сентябре.