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Фергюсон продемонстрировал нужный вес к дате отмененного поединка

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Фото: REUTERS/Jerry Lai-USA TODAY Sports
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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон продемонстрировал сгонку веса к отмененному из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249. Видеозапись взвешивания он опубликовал на своей странице в Twitter.

В ролике весы показывает ровно 155 фунтов (70,3 кг), что является верхней границей для легкой весовой категории.

При этом как сообщил обозреватель Ариэль Хельвани, еще в понедельник, 13 апреля, Фергюсон весил 81,1 кг. Таким образом американец за пять неполных дней сумел сбросить почти 11 кг, уточняет «Чемпионат».

18 апреля в Нью-Йорке должен был состояться бой Фергюсона против Хабиба Нурмагомедова. 1 апреля российский боец заявил, что не сможет присутствовать на поединке из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса. Вместо него руководство UFC определило Джастина Гэтжи новым соперником Фергюсона. Тем не менее турнир UFC 249 в США был отменен.

15 апреля президент UFC Дана Уайт объявил, что Фергюсон и Гэтжи смогут оспорить титул временного чемпиона на турнире лиги 9 мая. Точное место проведения турнира Уайт не назвал. На прошлой неделе он заявлял, что собирается проводить шоу на так называемом бойцовском острове.

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