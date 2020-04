Фергюсон продемонстрировал нужный вес к дате отмененного поединка

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон продемонстрировал сгонку веса к отмененному из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249. Видеозапись взвешивания он опубликовал на своей странице в Twitter.

В ролике весы показывает ровно 155 фунтов (70,3 кг), что является верхней границей для легкой весовой категории.

“Championship🥇Weight” Official Weight: 155lbs #ufc249 Recovery🌱Dayze An Do It Again, Practice Weight Cut Complete ✔️ @vitagoods Scale On Point 💯 Tool🧰Box, Many Thanks To All My Supporters 💪🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/hBEwqfRgXp