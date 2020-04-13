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Нурмагомедов намекнул на дату своего будущего боя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В сентябре может состояться новый бой российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом боец намекнул в своем сообщении в Instagram.

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«А ведь до сентября не так уж и далеко. Хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, но все же один серьезный человек сказал: что в мирное время надо к войне готовится», — написал Нурмагомедов.

10 апреля стало известно, что турнир UFC 249 не состоится. Ивент, который должен был состоятся 18 апреля, отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. В главном бою за пояс временного чемпиона в легком весе должны были сойтись американец Тони Фергюсон и его соотечественник Джастин Гэтжи, который заменил снявшегося с поединка Нурмагомедова.

Изначально титульный бой между россиянином и американцем должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции. 22 марта Нурмагомедов вернулся в Россию, так как зал, в котором он занимался в США, был закрыт. Позже стало известно, что россиянин не сможет драться с Фергюсоном. Это была пятая попытка свести их в клетке.

В активе 31-летнего Нурмагомедова имеется 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед из 28, а три единственных поражения Фергюсон получил в боях до 2012 год.

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