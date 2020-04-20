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Фергюсон усомнился в возможности нового боя с Нурмагомедовым

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон усомнился в возможности проведения будущего поединка с действующим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в беседе с The Athletic.

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«Побьемся ли мы? Не знаю. Этот парень растолстел. Кроме того, у него хватает дел. Тот же поединок с Конором Макгрегором. Вообще они оба полны дерьма. Разговоров много — но все больше о всякой ерунде, о деньгах. Хабиб — мой должник. А теперь прячется у папочки», — рассказал боец.

При этом боец признался, что несмотря на свои нападки, желает и Макгрегору и Нурмагомедову только успехов.

«Надеюсь, они сейчас в безопасности, и у их родных все хорошо», — отметил американец.

Турнир UFC 249 в США был отменен из-за эпидемии коронавируса. Изначально поединок между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. 1 апреля российский боец заявил, что не сможет присутствовать на поединке из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса. Это была пятая попытка свести их в октагоне. Вместо Хабиба руководство UFC определило Джастина Гэтжи новым соперником Фергюсона.

Позднее президент UFC Дана Уайт объявил, что Фергюсон и Гэтжи смогут оспорить титул временного чемпиона на турнире лиги 9 мая на так называемом бойцовском острове.

В свою очередь, Гурмагомедов написал в своих социальных сетях, что его бой с Фергюсоном состоится в сентябре.

В активе 36-летнего Фергюсона — 25 побед из 28, а три единственных поражения он получил в боях до 2012 года. У 31-летнего Нурмагомедова — 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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