Карантин по бешенству животных объявили в поселке в Саратовской области

В поселке Новые Бурасы Саратовской области объявили карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление за подписью губернатора региона Валерия Радаева опубликовано 24 апреля.

Карантин действует с 23 апреля из-за павшей от бешенства косули. Очагом инфекции признана территория в радиусе 300 м вокруг дома № 40 по улице Солнечной, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В карантинной зоне должны провести вакцинацию домашних животных. Специалисты также проведут подворовый обход с целью выявить зараженных особей.

13 апреля сообщалось, что сразу четыре очага бешенства животных выявили в Саратовской области. Речь идет о железнодорожной станции Паницкая в Красноармейском районе, поселке Правда в Ртищевском районе, территории в 2,5 км от села Сосновка в Аткарском районе и СНТ «Керамзит-2» в Энгельсском районе. На территориях также был введен карантин.