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В Тюменской области выявили 16 случаев бешенства

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В Тюменской области с начала 2020 года выявлено 16 случаев бешенства. В основном переносчиками опасного заболевания становились лисы и собаки.

По данным Россельхознадзора, семь случаев бешенства установлено в Казанском районе. Кроме того, заболевание выявили у животных в Упоровском, Голышманском, Омутинском, Исетском, Тюменском и Юргинском районах. Об этом сообщает портал «Наш город».

Карантин действует в селах Липиха в Упоровском районе и Созоново в Тюменском районе, а также в поселке Песчаное и деревне Ельцово Казанского района. На территориях населенных пунктов запрещен отлов животных.

Жителям региона рекомендуют избегать контактов с дикими животными.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в селе Кашары в Липецкой области. Больных животных обнаружили на территории строительной площадки.

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