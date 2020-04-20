Карантин по бешенству сняли в одном из районов Казани

В Казани в жилом массиве Вишневка отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

На территории Вишневки карантин ввели в середине февраля из-за обнаруженной там бешеной лисицы. Всё это время было запрещено продавать и вывозить домашних животных, отлавливать диких животных. Также действовал запрет на забой животных на мясо, употребление молока больных бешенством животных.

Между тем, как уточняет Inkazan.ru, карантинные меры по-прежнему действуют на территории жилого массива Салмачи. Они продолжатся по крайней мере до 11 июня.

Специалисты поясняют, что карантинные ограничения сохраняются еще два месяца после того, как зарегистрирован последний случай заражения бешенством животных.