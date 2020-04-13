Сразу в четырех районах Саратовской области ввели карантин по бешенству

Сразу четыре очага бешенства животных выявили в Саратовской области. Соответствующие постановления опубликованы за подписью губернатора Валерия Радаева.

Речь идет о железнодорожной станции Паницкая в Красноармейском районе, поселке Правда в Ртищевском районе, территории в 2,5 км от села Сосновка в Аткарском районе и СНТ «Керамзит-2» в Энгельсском районе.

В двух случаях карантин действует с 9 апреля, в остальных случаях его ввели с 10 апреля. Везде причиной стали собаки, заболевшие бешенством. В очагах инфекции проведут вакцинацию животных и подворный обход для выявления больных животных, которых умертвят.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо», губернатор отменил также карантины по бешенству животных в Татищеве, Калининске и в селе Малый Узень Питерского района. Они были установлены в феврале. Все мероприятия по ликвидации очагов заболевания там выполнены полностью.